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Mecliste 4 ihtisas komisyonu başkanları seçildi

Mecliste 4 ihtisas komisyonu başkanları seçildi

Politika Haberleri

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamalar sonucu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, KİT Komisyonu, KEFEK Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanları belirlendi.

Mecliste 4 ihtisas komisyonunun başkanları seçimle belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalar sonucu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu başkanlığına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanlığına AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık seçildi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

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