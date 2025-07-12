Meclis'teki 15 Temmuz anıtlarına yoğun ilgi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hedef aldığı TBMM'de o günü unutturmamak için iki alanda anıt yapıldı. Anıtları 1 yılda 370 bini aşkın kişi ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cülerin hedef aldığı TBMM'de, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlar, güçlendirme çalışmalarının ardından olduğu gibi korundu. Atılan bombanın şiddetiyle zarar gören kolonlar kalın camlarla çevrildi ve iç bahçeye anıt yapıldı.

FETÖ'cü hainlerin TBMM'ye ilk bombayı attığı Dikmen Kapısı'nın yanındaki alanda da "dikilitaş" formunda anıt oluşturuldu. Bombanın düştüğü alan ise cam kafesle çevrelendi.

Meclis'e gelen ziyaretçilere de 9 yıl önce neler yaşandığı, bombaların binaya verdiği zarar rehber eşliğinde anlatılıyor.

Bu kapsamda, geçen yıldan bu yana TBMM'deki 15 Temmuz anıtlarını 370 binden fazla kişi ziyaret etti.

Her yaş grubundan vatandaşın ve yabancı grupların ziyaret ettiği anıtlarda, o gecenin izleri yaşatılıyor.

Öte yandan, Meclis'teki 15 Temmuz anmaları kapsamında bahçe duvarlarına o gece TBMM'de yaşananlar, hasar gören alanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelerek bilgi aldığı anlara dair fotoğraflar da asıldı.