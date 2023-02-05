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Meclis'te bu hafta EYT mesaisi

Politika Haberleri

Meclis'te bu hafta EYT mesaisi

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi de içeren 4 maddelik kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeyi de içeren 4 maddelik kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu 7 Şubat Salı günü, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifin aynı gün yasalaşması, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor.

EYT düzenlemesinin ardından, devletin tüm alacaklarını kapsayan yapılandırma paketi de Genel Kurula gelecek. Tekliften 14 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor.

Ayrıca Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu da bu hafta bakanlıkların ve kurumların temsilcilerini dinleyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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