Üye Girişi
Haberler

Meclis kürsünde fenalaşan Vekil Bitmez'in son sözleri

Güncelleme:
Abone Ol

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bayıldı. Bitmez'in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirine ait 'Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar' dizeleri oldu.

Meclis kürsünde fenalaşan Vekil Bitmez'in bayılmadan önceki son sözleri: "Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar"

ANKARA - Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bayıldı. Bitmez'in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirine ait "Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" dizeleri oldu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı. Bitmez'e Genel Kurul'da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Kürsüde konuşmasını bitirirken bayılan Bitmez'in Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyor Ki' şiirinden yaptığı alıntı ise şöyle:

"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.

Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hasan Bitmez Milletvekili Kocaeli Sp Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 13 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 13 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray UEFA kupası kura çekimi ne zaman? Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri kim? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'dan elendi mi? 13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title