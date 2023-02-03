Meclis Genel Kurulu'nda Yükseköğretime ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Kanun Teklifinin görüşülmesine devam edilmesi için toplandı.
TBMM Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Kanun Teklifinin görüşülmesine devam edilmesi için toplandı.
TBMM Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren 'Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. 11 maddeden oluşan yasa teklifinin 10 maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken, teklifte yer alan 9'uncu madde teknik nedenlerden dolayı yasadan çıkartıldı. Genel Kurul'da oylamaya sunulan CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri kabul edilmedi.GENEL KURUL'DA 'YARIŞMA' POLEMİĞİGenel Kurul'da milletvekillerinin gündem dışı söz almasının ardından partilerin grup başkanvekilleri konuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Biz, Diyanet personelinin ve jandarmanın sorununu 4 ay sonra çözeceğiz. İktidar partisi, giderayak 'çözelim' diyorsa biz bunu desteklemeye bugünden hazırız" şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konuşmasında, "Plan ve bütçe komisyonu EYT gündemiyle ilgili bugün çalışmalara başladı. Bugün komisyon çalışmalarının bitmesini öngörüyoruz. Nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" dedi.Özel'in ifadelerine yanıt veren Turan, "Özgür Bey her konuşmasının bitiminde 4 ay dedi. Eğer kastı seçimse seçimlere 3.5 ay kaldı. Biz yarışmak istiyoruz, rekabet istiyoruz; hizmette, yatırımda, dış politikada, ekonomide, her alanda iddiamızı ortaya koyuyoruz. Karşımızda hala bir aday olmamasını ibretle takip ediyoruz. Lütfen artık adayınızı açıklayın da biz de heyecanla o adayla dışarıdan mı, içeriden mi, uzaydan mı, yerden mi beraber yarışalım, seçimlere ilişkin takvimimizde omuz omuza mücadele edelim. Bu millet ne derse baş tacı diyelim. Özgür beyin ifadesiyle, 4 ay sonra nereden kaldıysak yola devam ederiz" diye konuştu.Turan'ın açıklamalarının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, "Yargıyı zapturapt altına alarak, eş genel başkanları cezaevine kapatarak mı yarışıyorsunuz? Anayasa Mahkemesine bir kampanya dahilinde kapatma davası açtırarak mı yarışıyorsunuz? Hergün grup toplantılarında 'Bu partiyi kapatın' diyerek mi yarışıyorsunuz? Hazine yardımımıza bloke koyarak mı yarışıyorsunuz? Biz yarışmak istiyoruz; eşit koşullarda eşit şartlarda halk oyuna giderek sandıkta yarışmak istiyorsunuz. Eğer çekinmiyorlarsa buyursunlar, hodri meydan" dedi.Bektaş'ın açıklamalarına da yanıt veren Turan, "Yarışalım beraber, baş tacı, polemik yapalım, baş tacı ama kırk defa söyledik, bir daha söyleyeyim; 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen bir anlayış yarışmak istemiyorum. 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen bir anlayışla yarışmak istemiyorum. Yarışacaksanız CHP gibi, İYİ Parti gibi, MHP gibi, diğer partilerimiz gibi en iddialı söylemlerimizi ortaya koyalım ama ben silahla, silaha referansla bir parti söyleminin, her gün cezaevindeki, mahkemenin kendisine 'terörist' dediği bir adamın referansıyla söylem üretmenin bir siyasi yarış, demokratik bir yol olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından kanun teklifinin maddelerinin oylamasına geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulan 9'uncu madde oy birliğiyle tekliften çıkartıldı. Teklifin kalan maddeleri oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaştı.
Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşan teklifle birlikte; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Akademide, istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim verilmesinin yanı sıra, bilimsel araştırma ve yayın yapılabilecek. Teklif kapsamında ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman personel istihdam edilecek. Genel Kurul'da ayrıca Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi de gündeme alındı. Teklif, 7 Şubat 2023 Salı günü görüşülecek.