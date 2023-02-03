Meclis Genel Kurulu'nda Yükseköğretime ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Kanun Teklifinin görüşülmesine devam edilmesi için toplandı.

TBMM Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Kanun Teklifinin görüşülmesine devam edilmesi için toplandı.

TBMM Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren 'Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. 11 maddeden oluşan yasa teklifinin 10 maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken, teklifte yer alan 9'uncu madde teknik nedenlerden dolayı yasadan çıkartıldı. Genel Kurul'da oylamaya sunulan CHP, İYİ Parti ve HDP grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşan teklifle birlikte; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Akademide, istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim verilmesinin yanı sıra, bilimsel araştırma ve yayın yapılabilecek. Teklif kapsamında ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman personel istihdam edilecek. Genel Kurul'da ayrıca Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi de gündeme alındı. Teklif, 7 Şubat 2023 Salı günü görüşülecek.