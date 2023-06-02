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Meclis'e ziyaretçi yasağı

Meclis'e ziyaretçi yasağı

Politika Haberleri

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.

TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni yapılacak. Buna göre, saat 12.30'da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak ve saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa hükümleri gereğince yarın da Cumhurbaşkanı Andiçme Töreni yapılacak. Tören nedeniyle protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilenler dışında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika

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