Meclis Başkanlığı, CHP, İYİ Parti ve TİP'ten 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyasını değerlendirmek üzere Karma Komisyonu'na havale etti. Dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 dosyası yer alıyor.

Meclis Başkanlığına 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 11 dosya Karma Komisyonu'na gönderildi.

Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer dosya bulunuyor.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
