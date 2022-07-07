Meclis Başkanı Şentop: Özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama devamsızlığının işleme alınmasına ilişkin, "Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve bu şekilde de milletvekili özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor. Meclis'e devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen programda Meclis personeliyle bayramlaştı. Şentop, Covid-19 vakalarının son günlerde artış göstermesi nedeniyle tokalaşmadığını belirterek, "Herkesin, bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bütün insanlık için hayır getirsin" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin de Meclis'ten geçen yasayı hatırlatarak, "Bu konuda ben daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını bilhassa medyanın da vasıtasıyla bekliyorum. Çok üzücü olaylar. Biz sadece sağlımızı değil canımızı emanet ediyoruz sağlık çalışanlarına. Onlara karşı böyle bir davranışın yapılması; normal bir anlayış, düşünce sahibi insan tarafından olmayacak bir iştir. Üzerine büyük bir kararlılıkla gidiliyor. Şüphesiz sadece cezalarla olacak bir husus değil. Yapılacak bir husus varsa gereken adımı atmak, bu vakaları sonlandıracak adımları atma kararlılığı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

- Personelle bayramlaşma

- Şentop'un açıklamaları

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,