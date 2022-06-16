Meclis Başkanı Şentop: Göçün sebebi, ülkelerin yaşanmaz hale getirilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Göç sadece Türkiye'nin meselesi değil tüm dünyanın meselesi. Göçün en temel sebebi; insanların kendi doğdukları topraklardan mahrum olmalarıdır. Neden böyledir? Bunun en aktüel sebebi; onların yaşadıkları ülkelerin, Batılı ülkeler tarafından yaşanmaz hale getirilmesidir" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan 'Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu' TBMM'de düzenlenen programla açıklandı. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çok sayıda vekil katıldı. Burada konuşan Şentop, hazırlanan raporun önemine dikkat çekip, "Bu konu sadece 'geri itme' konusundan ibaret değil, aslında bu sorun bir insanlık meselesi. Bir takım ipuçlarını bu raporda gösteriyoruz. Bunun da bilinmesi gerekir. Başta Yunanistan olmak üzere bunu yapan insanların yüzüne vurulması ve bütün dünyaya da ifşa edilmesi lazım" diye konuştu.