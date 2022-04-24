Meclis Başkanı Şentop: " Bunu iade ettik zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" - Haberler

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Meclis Başkanı Şentop: " Bunu iade ettik zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Meclis Başkanı Şentop: "Bunu iade ettik zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz" "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir"

Meclis Başkanı Şentop: "Bunu iade ettik zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz"

" Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir"

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meclis Başkanı, Türkiye, Hakaret, TBMM, Politika, Haberler

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