Meclis Başkanı Şentop: Başörtüsünü kanun bağlamında ele almak yanlış

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü tartışmalarıyla ilgili, "Böyle bir tartışma varsa o zaman bunu bir kanun bağlamında ele almak yanlıştır çünkü kanunda bir düzenleme yaptığınız zaman böyle bir özgürlüğü kanundan kaynaklanan bir özgürlüğe bağlamış, dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla kanun yapma çoğunluğuna sahip bir grup, serbestlik yönünde bir kanun yaparken, siz meseleyi kanundan kaynaklanan hakka dönüştürdüğünüz için bir başkaları da gelip bu sefer o kanunu kaldırmak suretiyle bunun yasaklanabileceği de düşünülebilir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Şentop, Türkiye'de toplam 209 üniversite olduğunu belirterek, "Türkiye'de 20 yıl içinde üniversite sayımız bu noktaya geldi ve her ilimizde üniversite bulunuyor. Türkiye'de her ilde üniversite açılması ve üniversite sayısının bu kadar fazla olması vaktiyle tartışma konusu olmuştu. Bu konu aslında 'yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan' tartışması gibi sonuca varması mümkün olmayan bir tartışma. 'Önce akademisyen yetiştirelim sonra bu akademisyenlerin faaliyet göstereceği üniversiteler açalım, mekanları kuralım' mı yoksa 'Üniversiteleri açalım daha sonra bu üniversitelerde görev yapacak akademisyenleri de yetiştiririz zaman içerisinde' tartışması sürdürülebilir tartışmadır ama bir yerden başlamak lazım. Bence doğru yerden başlanmıştır. Üniversiteler rekabet ortamı içerisinde. Zaten Türkiye'de öğrenciler bir rekabet ortamı içerisinde üniversitelere yerleştiriliyor. Bir başarı sırlamasına göre yapılan sınavla yerleştiriliyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin öğrenci cezbedebilmeleri için çekebilmek için bir cazibe merkezi olmaları için yarışmaları gerekiyor. Aynı dönemlerde açılan üniversitelerimize gidiyoruz. Üniversitelerimizin çoğu kendi akademik kadrolarında önemli başarılar elde etmiş. Akademisyenler yetiştirmiş, belli bir noktaya gelmiş. Bu daha yoğun ve aktif şekilde devam edecek. Bugün hem fiziki mekanlar bakımından hem akademisyenlerin çalışmalarına her bakımdan destek verilmesi noktasında çok iyi bir noktadayız. Devletimiz, destekleriyle üzerine düşen vazifeyi yapmış durumdadır ve yapmaya da devam edecektir" diye konuştu.