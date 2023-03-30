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Meclis Başkanı Mustafa Şentop 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün temiz ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün temiz ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diledi.

Şentop, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle başlatılan ve sonrasında tüm Türkiye'nin sahiplenerek öncülük etmesiyle BM'de ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü bu yıl ilk kez tüm dünya ülkeleri tarafından kutlanıyor.

Türkiye'nin bu hassas meseleyle mücadele kapsamındaki öncü ve vizyoner rolünün haklı gururunu yaşadığımız bu anlamlı günün, dünyamız için temiz ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Politika

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