Marmaris'te kargo aracında 49 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kargo aracı görünümü verilen kamyonet kasasında 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla devriye ve araştırma çalışması yaptı.

Kargo aracı görünümlü brandalı kamyonetin kapalı kasasına göçmenlerin bindirildiği takip eden ekipler 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.