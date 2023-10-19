Marmaris'te İsrail protesto edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar protesto edildi.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda toplanan Marmarisliler ellerinde 'Marmaris halkı çocuk ölümlerine, soykırım ve teröre karşıdır, Marmaris halkı zalime karşı, çocuklar ölmesin katil İsrail' yazılı pankartlar taşıyarak eylem yaptı.

Muğla Barosu Başkanı Avukat Levent Akgün yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin yapmış olduğu bu eylemler artık insanlık suçu, savaş suçu niteliği taşımakta. Uluslararası kamuoyu bir an evvel bu konuda çağrılara kulak vermeli, saldırılara bir an evvel son verilmesi konusunda gereğini yapma zorunluluğu bulunmaktadır" dedi.

MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver ise, "Bizim nazarımızda terör devleti olan İsrail ve Amerika Gazze'de yapmış oldukları katliamın hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı yoktur. Bir an önce bu katliamların son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen de, "Bu insanlık dışı davranış herkesin kalplerini en derinine kadar acıttı. Burada sadece Müslümanlara seslenmiyoruz, Hristiyanlara, Yahudilere sesleniyoruz lütfen göz yummasınlar. Bu bir katliamdır savaşın bir anlayışı bir etiği vardır askerler arasında savaşılır terör örgütleri ile savaşılır ama masum halkın öldürülmesi bu akıl alacak kabul edilebilecek bir şey değil. Bunu hazmetmek görmezden gelme mümkün değil dolayısıyla buradan tüm insanlara sesleniyorum buna lütfen göz yummayalım tepki gösterelim" dedi.

Protestoya katılan emekli Habil Demiröz isimli vatandaş ise, "Bugün cepheden cepheye bir savaş yok, çocuklar öldürülüyor kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, hastanede yaralı öldürülüyor, hastanede ameliyat masasında hasta ve doktor öldürülüyor. Bütün dünya sözde medeni ileri olan Avrupa, Amerika tamamen gaflet uykusundalar kimse sahip çıkamıyor" diyerek tepkisini gösterdi. - MUĞLA