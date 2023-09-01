Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 49 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış faaliyetlerini engelleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 49 düzensiz göçmeni ormanlık alanda kamyona bindirmek için bekleyen tacirler polisten kaçamadı. Üç tacir çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris'te umut tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış faaliyetlerini engelleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 49 düzensiz göçmeni ormanlık alanda kamyona bindirmek için bekleyen tacirler polisten kaçamadı. Üç tacir çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri önceki gece yarısından sonra ellerinde çantalar ve valizler olan kalabalık bir grubun yürüdüğü bilgisini alır almaz operasyon düğmesine bastı. Ekipler uzaktan izleyerek takip ettikleri kalabalık grubun Armutalan Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada ormanlık alanda kendilerini bekleyen kamyona binmelerinin ardından hemen harekete geçti. A.R isimli insan tacirliği şüphelisi 49 göçmeni kamyon kasasına bindirip kapağı kapatırken suçüstü yapan ekipler kamyon sürücüsünü orada yakalarken ertesi gün diğer suç ortakları S.K ve O.M adreslerinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından 49 düzensiz göçmen emniyet müdürlüğüne getirilerek haklarında yapılan işlemlerin ardından il göç idaresine sevk edildiler.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları operasyonların ardından gözaltına aldıkları A.R, S.K ve O.M isimli göçmen kaçakçılığı şüphelileri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin ilçeye geliş yolları ve konakladıkları mekanlar ile ilgili soruşturma devam ediyor.