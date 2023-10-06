Marmaris'te FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ABD bayraklı bir motoryat ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 9'u tutuklandı.

11 FETÖ-PDY şüphelisinden 9'u tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında ABD bayraklı Motoryat ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan ve Marmaris adliyesine sevk edilen 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 9'u tutuklandı, ikisi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan 11'i FETÖ/PDY şüpheli, ikisi motoryat personeli toplam 13 kişi sabah saatlerinde Marmaris Adliyesine sevk edildi. FETÖ/PDY şüphelileri daha önce yargılandıkları illerin adliyelerine SEGBİS kanalıyla bağlanarak yargılamaları yapıldı. 11 FETÖ/PDY şüphelisinin yargılanması motoryat personelinden önce yapıldı.

Marmaris adliyesine sevk edilen şüphelilerden Dilek Pakel ve eski Emniyet Müdürü Hakan Pakel SEGBİS yoluyla çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Osman Bayram, Önder Doğruer, Kübra Sağlam, Sümeyye Bayram, Tuğba Nur Şahin, Rüveyde Kaygısız, Mehmet Şevki Gürsan, Nesrin Gürsan ve Sadık Delen SEGBİS yolu ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekne personeli Doğan B. ve Metehan K. isimli şahıslar tutuklama talebi ile Sulh Ceza hakimliğine sevk edildiler.

Olay

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Marmaris Bozburun'dan 'Galaxy' isimli motoryat ile FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapacakları öğrenildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından adı geçen teknenin saat 14.40'ta Marmaris Bozburun'dan çıkış yaptığının öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. İçinde FETÖ/PDY üyelerinin de bulunduğu Galaxy isimli motoryat, Sahil Güvenlik botu tarafından saat 19.15'te Marmaris Bozukkale açıklarında Türk karasuları çıkış rotasına doğru ilerlerken tespit edildi. Motoryat, Türk karasularını terk etmek üzereyken durduruldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı kontrollerde teknenin üzerinde bulunan 14 şahıs (7 erkek, 6 kadın, 1 erkek çocuk) tespit edildi. Yapılan GBT sorgulamasında teknedeki isimlerden 11 şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği ve İltisakı sebebiyle meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.