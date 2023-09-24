Marmaris'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yakalandı

Marmaris'te 9 düzensiz göçmeni kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir minibüste 3'ü çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı. Aracı kullanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğleden sonra Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Marmaris İlçe Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları neticesinde yabancı uyruklu kişilerin bir minibüsle yola çıktıklarını tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı ile polis, bahse konu aracı Değirmenyanı mevkiinde durdurdu. Operasyonda 8 kişilik minibüste 3'ü çocuk toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü Ö.A. ise gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.

12 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmak için aracına alan minibüs sürücüsü Ö.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Marmaris Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini, duyarlı vatandaşların şüphelendikleri her durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdikleri tüm bilgilerin titizlikle incelendiğini belirttiler.