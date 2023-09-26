Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu: 4 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonda, karavanda yakalanan 4 düzensiz göçmenin yanı sıra, göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli de tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karavanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te göçmen kaçakçılığında kullanılan karavan ve öncü bir otomobili durdurdu.

Karavanda yapılan aramada 4 İranlı düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 3 zanlı ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.