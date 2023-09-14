Marmaris'te 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan çalışmalarda, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir evde 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollar ile konaklama ve göç olayları ile mücadele amaçlı yapılan çalışmalarda, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede yaptıkları titiz denetimler sonucu bir evde 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Marmaris Kemeraltı Mahallesi 103 sokaktaki bir evde meydana geldi. Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışmaları neticesinde bir evde çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşın kaldıklarını ve marketlerden can simidi ve can yeleği aldıkları bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat ile harekete geçen polisler bahse konu olan adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 20 metrekarelik evde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.

25 düzensiz göçmenin çıktığı 1+1 evin sahibinin evi bir başkasına kiraladığı, evi kiralayan şahsında evi bu işler için kullandığı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA