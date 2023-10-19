Marmaris Engelli ve Aileleri Birliği Derneği İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Marmaris Engelli ve Aileleri Birliği Derneği, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadıklarını belirtti. Dernek Başkanı Tulgay Hasar " Savaşa ve teröre hayır' dedi.

Marmaris dernek bürosunda açıklama yapan Dernek Başkanı Tulgay Hasar ve yönetim kurulu İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı ve 17 Ekim'de Ehli Baptist Hastanesine yaptığı roketli saldırıyı kınadıklarını belirttiler.

Enabirder (Engelli ve Aileleri Birliği Derneği) Derneği Başkanı Tulgay Hasar yaptığı açıklamada "24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya - Ukrayna savaşının ardından, 08 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail - Filistin savaşı, bir kez daha savaşın yalnızca askerler arasında olmadığını, sivillerin de savaştan birebir etkilendiklerini ortaya koydu. Suçsuz günahsız insanların ölmesi veya sakat kalması anlamı taşımaktadır. Savaş, binlerce, on binlerce insanın ölmesi veya sakat kalması sonucunu doğurmaktadır. İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı 17 Ekim'de Ehli Baptist Hastanesine yaptığı roketli saldırı oldu. Hastanede, hasta ve yaralıların yanı sıra günlerdir süren bombardımandan kaçıp buraya sığınan yüzlerce kişi ve çocuk bulunuyordu. Özellikle bir hastaneye hedef almak ne demek? Bunun adı terörizm ve soykırımdır. Eşi görülmemiş bu insanlık suçunu göz ardı etmek, bu suça ortak olmaktır. Dünya artık uyanmalı ve akan kana bir son verilmelidir. Engellilere yönelik bir sivil Toplum Kuruluşu olan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği olarak, insanların ölmesini veya sakat kalmalarını istemiyor ve bundan dolayı savaşa, bunun yanında teröre karşı olduğumuzu bildirmek istiyoruz"" sözlerine yer verdi. - MUĞLA