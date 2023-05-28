Marmaris Belediye Başkanı Oktay Oyunu Kullandı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu, Ahu Hetman İlkokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de seçimin ilk saatlerinden itibaren ilçedeki okulları ziyaret eden Oktay, tek tek tüm sınıfları gezerek sandık sorumlularına kolaylıklar diledi. Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da selamlaşan Oktay, "İlçe genelinde bir sorun yaşanmadı. Sağlıklı ve huzurlu şekilde oy kullanma işlemleri devam ediyor" dedi.

Ahu Hetman İlkokulu'nda oy kullandıktan sonra da bir açıklama yapan Başkan Oktay, "Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınları için oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Neticede tercihi yapacak olan halkımız. Hangi sonuç çıkarsa çıksın saygılı olacağız. Umutlarımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'de, adaletli bir Türkiye'de yaşamak için oyumuzu verdik. Ülkemize, Marmaris'imize, ulusumuza hayırlı olsun" diye konuştu.