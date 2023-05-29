Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan Cumhurbaşkanı Seçimi Açıklaması

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin "Genel Başkan'ımızın bugüne kadar yanındaydık, bundan sonra da her mücadelede yanındayız. Marmaris'imiz ve Türkiye'miz için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Başkan Oktay, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Seçim günü merkezde ve kırsalda tek tek okulları ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlarla görüşen Oktay, seçim sonuçlarını da İçmeler Belediye binasında takip etti.

Sonuçla ilgili bir açıklama yapan Başkan Oktay, şunları kaydetti:

"28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçlarının tüm ülkemize ve Marmaris'imize hayırlı olmasını temenni ediyor, Marmaris'te yüzde 71,4 oy oranıyla bizlere destek veren halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürüm ise değerli Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ülkemiz, geleceğimiz, demokrasimiz için verdiği emek, gösterdiği fedakarlık için, farklılıklarımızı bir kenara koyarak Türkiye paydasında birleşmemizi sağladığı için, samimi ve dürüstçe herkesi kucaklayarak büyük bir mücadeleye liderlik ettiği için kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanındaydık, bundan sonra da her mücadelede yanındayız. Marmaris'imiz ve Türkiye'miz için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz."