Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı'yı ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla İl Başkanlığı'na seçilen Zekican Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarete, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, CHP'li Meclis Üyeleri ve İlçe yönetimi de katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberindekiler, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı'yı ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla İl Başkanlığı'na seçilen Zekican Balcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarete, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, CHP'li Meclis Üyeleri ve İlçe yönetimi de katıldı.

CHP Marmaris ilçe başkanıyken 1 Ekim'de yapılan kongrede il başkanlığına seçilen Balcı'yı yürekten desteklediğini belirten Başkan Oktay, "Değerli yol arkadaşımız Zekican Balcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Partimiz için Marmaris'te olduğu gibi tüm Muğla'da canla başla çalışacağından eminiz. Marmaris olarak Marmaris'in evladının hep yanındayız, her zaman destekçisiyiz. Kendisinin ve ekibinin yolu açık olsun" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Zekican Balcı ise Marmaris'li partililerini ağırlamaktan sevinç duyduğunu belirterek "Ayağınıza sağlık" dedi.