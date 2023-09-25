Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a genç iş adamlarından plaket takdimi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Marmarisli genç iş adamları, plaket takdim etti. Ziyarette, Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Huz, Başkan Oktay'a teşekkür ederek, Marmaris için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Marmarisli genç iş adamları plaket takdim etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Huz ve Yönetim Kurulu üyelerini Belediye'de ağırladı. Dernek tarafından organize edilen Cumhuriyet'in 100. yılı ve derneğin 30. yıl kutlama etkinliklerine katılımı ve SMA'lı Zehra Bebek'e yardım kampanyasına verdiği destekten dolayı Başkan Oktay'a teşekkür eden Dernek Başkanı Kemal Huz, "Sizlerin vermiş olduğu destek bizleri daha da güçlü kılıyor. Bundan sonra da Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dernek yöneticilerine ziyaretten ötürü teşekkür ederken, STK'larla iş birliği içinde çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Derneğe başarılı ve aktif çalışmaları için teşekkür eden Başkan Oktay, Marmaris için her türlü işbirliğine daima hazır olduklarını kaydetti. Ziyaret Dernek Başkanı Huz'un, Belediye Başkanı Oktay'a teşekkür plaketi sunması ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - MUĞLA