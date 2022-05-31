Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı - Haberler

Rusya'nın kontrolünü sağladığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentinden ilk kargo gemisi Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusunun kontrolünü sağladığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentinden 2 bin 500 ton demir yüklü ilk kargo gemisi Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktı. Rus liman yetkilisi, "Bugün 2 bin 500 ton sıcak haddelenmiş demir sac, Mariupol limanında ayrıldı" dedi. Ukrayna ise Mariupol'den Rusya'ya gerçekleştirilen demir sevkiyatını yağma olarak nitelendirdi.

Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'un tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika