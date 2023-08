Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle ile Mardin Valiliğine atanan Tuncay Akkoyun göreve başladı.

Resmi tören ve çiçeklerle karşılanan yeni Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentin mazisini daha iyi noktalara taşıyabilmek için çalışacaklarını söyledi. Mardin'in birlikte yaşamayı bilenlerin şehri olduğunu belirten Akkoyun, "Mardin, sevgi ve saygı ile mayalanan, dayanışma ruhuyla her geçen gün daha da güçlenen bir birlikteliğin ve muhabbetin şehridir. Birlikteliğimizin ve muhabbetimizin daim olmasını diliyorum. Elbette ki bu ihya ve inşa sürecini devletimizin tüm kurumlarıyla, üniversitemizle, sanayicilerimizle, esnafımızla, sivil toplum örgütlerimizle, tüm Mardinli hemşehrilerimizle birlikte sürdüreceğiz. Mardin'in mazisini, bugününü, istikbalini, her ferdini ve değerini kutlu bir emanet bilecek, şehrimizi teknolojiden sanayiye, eğitimden kültüre, sağlıktan tarıma, turizme kadar her alanda daha yüksek, daha iyi noktalara taşıyabilmek için çalışacağız" dedi.

"Kamu hizmetlerinin hızlı ve kaliteli sunulması, kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği, uyum ve koordinasyonun sağlanması, vatandaşlarımızı kamu hizmetlerinin merkezine koyan bir yönetim anlayışı, kapımız ve gönlümüz vatandaşlarımıza her zaman açıktır" diyen Vali Akkoyun, "Bursa Valimiz Mahmut Demirtaş'a ilimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bize bu kadim toprakları emanet bırakan ecdadımızın her bir ferdini, devletimizin bekası, milletimizin huzuru için canından vazgeçen her bir şehidimizi rahmet ve minnet ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN