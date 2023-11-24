Mardin STK Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için sergi açtı

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'Çocukların öldüğü yer Gazze' isimli bir sergi açtı. Sergide kanlı çocuk ayakkabısı, oyuncak ve kefen bezi kullanıldı. Sergiye birçok siyasi parti ve platform üyesi katıldı.

MARDİN Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için sergi açtı.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri, Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak, 'Çocukların öldüğü yer Gazze' isimli sergi açtı. Sergide kanlı çocuk ayakkabısı, oyuncak ve kefen bezi kullandı. Sergiye AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, Memur Sen İl Başkanı Abdulselam Demir ve platform üyeleri katıldı.

Mardin STK Platformu Filisin Komisyonu Koordinatörü İbrahim Yetim, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, 'Bugün burada çocukların okul eşyalarını, çantalarını, defterlerini, oyuncaklarını, elbiselerini, ayakkabılarından oluşan bir sergi açtık. Çocukların seslendirmelerin olduğu, şiir ve müzikle sergiyi desteledik. Olabildiğince o duyguyu yaşatmaya çalıştık. Bir empatinin gelişmesi için böyle eylem yaptık. Çok güzel olumlu dönüşlerde aldık. Eylemlerimiz devam edecek' (DHA)