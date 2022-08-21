Mardin politika haberi | Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe'de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu.

Mardin yerel politika haberine göre Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe'de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu.

Bakan Soylu: "Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe'de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik"

"Bu büyük bir felaket. Allah bir daha böyle bir kaza ile hiçbirimizi sınamasın. İddialar inceleniyor, soruşturma çok yönlü sürüyor"

"Kazanın ilk olduğu andan itibaren büyük bir vakar içinde olan halkın bir evladı olarak şükranlarımı iletmek istiyorum. Büyük bir sabır gösterdiler"

-"Bütün cenazelerimizi defnettik. Yaklaşık cenazeler olduktan sonra savcılarımızın da hakikaten cenazeleri bir an önce sahiplerine teslim edebilmek için 4 - 4.5 saatte otopsileri tamamlamış olduk"

"Yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek, hayata geçirilmeye çalışılacak"

"Kaçış rampaları gibi rampalar istediler, bunu da yapacağız ama çevre yolu yapılınca belki buna ihtiyaç kalmayacak"

-"3 tane çocuğu olan anne var. Allah kimseyi evlat acısı ile karşı karşıya bırakmasın"

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep'te 35 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.