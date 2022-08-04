Mardin haber: Artuklu'nun yeni Belediye Başkanı Tatlıdede saha çalışmalarına başladı Mardin yerel politika haberine göre Mardin'in eski Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'n yerine göreve seçilen Mehmet Tatlıdede, saha çalışmalarına başladı. Mardin'in eski Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'n yerine göreve seçilen Mehmet Tatlıdede, saha çalışmalarına başladı. Eski Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'ın istifasının ardından 30 Temmuz'da seçimle belediye başkanlığına meclis üyesi Mehmet Tatlıdede geldi. Tatlıdede, saha çalışmalarına başlayarak esnafla bir araya geldi. Ortaköy Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Tatlıdede, "Hizmete başladığımız bu yolda bütün mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğiz, eksikliklerini gidereceğiz. Vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız. Çalışmalarımız çok güzel olacak" dedi. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / Politika Artuklu Mardin Politika Haberler

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