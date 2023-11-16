Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
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Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kilogram uyuşturucu ve 148 kök Hint keneviri ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Mardin İl Jandarma ekiplerince, ekim ayında Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde icra edilen "Narko Güç" operasyonları neticesinde 70 kilogram uyuşturucu madde, 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika