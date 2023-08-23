Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 537 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 537 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Midyat ve Nusaybin Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adana'dan Midyat ilçesine sentetik hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Midyat ve Nusaybin ilçe emniyet müdürlükleri ortak operasyon düzenlendi.

Teknik takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç aramada durduruldu. Yapılan aramada M.S.B. ile M.B.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde 537 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.B. tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderilirken, M.B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN