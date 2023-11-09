Mardin'de Son 3 Ayda 382 Kişi Yakalandı

Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 73 kişi bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 109'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Mardin'de son 3 ayda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve firari olan 382 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda son 3 ayda ise 382 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 73 kişi bulunuyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 109'u çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.