Mardin'de silahlı saldırıya ilişkin 1 tutuklama
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Kabala Mahallesi mevkisinde F.D'nin (57) hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe İ.A. tutuklandı, Y.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika