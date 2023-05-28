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Mardin'de seçim kutlamaları başladı

Mardin'de seçim kutlamaları başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması ile Mardin'de kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 96'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor. Mardin'de de seçmenler, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkezde kutlamalara erken başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde olması ile Mardin'de kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 96'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52'nin üzerinde oy alarak seçimi önde götürüyor. Mardin'de de seçmenler, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkezde kutlamalara erken başladı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile Mardin'de araçları konvoy halinde korna çalarak şehir merkezini turlarken, bir kamyon şoförü kamyonuna Erdoğan posterini asarak çocukları ile birlikte konvoya eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mardin Politika Haberler

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