Mardin'de Öğrenci Yurtları ve Okul Çevreleri Denetlendi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci yurtları, okul çevreleri, iş yerleri ve servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde toplamda 4 bin 767 kişi ve 934 araç kontrol edildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde 444 ekip ve 2 bin 176 personelin katılımıyla geçtiğimiz hafta öğrenci yurtları, okul çevreleri, umuma açık iş yerleri ve servis araçları denetlendi.

Denetimlerde, 700 okul çevresi başta olmak üzere İl genelinde bulunan 217 okul servisi, 81 internet ve oyun salonu,109 kıraathane ve şans oyunu bayii, 206 büfe ve market, 240 park-bahçe, 101 metruk bina eş zamanlı olarak denetlendi. Çalışmada 4 bin 767 şahıs ve 934 araç kontrol edildi. - MARDİN