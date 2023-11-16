Mardin'de Narko Güç Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
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Mardin'de gerçekleştirilen 'Narko Güç' operasyonunda 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Operasyonda 70 kilogram uyuşturucu ve 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim ayı içerisinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 'Narko Güç' operasyonu düzenledi. Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 70 kilogram uyuşturucu ile 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İşlemler sonrası 7 şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika