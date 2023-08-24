Mardin'de mülki amirlerin görev yerleri değişti
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Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Mardin'in mülki amirlerin görev yerleri değişti. Kararname ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Mardin'in mülki amirlerin görev yerleri değişti.
Kararname ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Değişen mülki amirlerden Savur Kaymakamı Muhammed Kaya, Kahramanmaraş Pazarcık Kaymakamlığına, Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdırlıoğlu, Samsun Vali Yardımcılığına, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Kemer Kaymakamlığına, Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Sakarya Pamukova Kaymakamlığına, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Bursa Nilüfer Kaymakamlığına atandı. - MARDİN