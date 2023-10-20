Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürülmesi davası ertelendi

Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi olayına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Dava, 16 Ocak 2024'e ertelendi.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, sanık Ç.B. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan hayatını kaybedenlerin yakınları da Türkiye'de adalete güvendiklerini, sanıkların en üst seviyeden cezalandırılmaları için şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebini dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Faris A. ile Abdullah K.'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Faris A. ile Abdullah K.'nin, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 16 Ocak 2024'e erteledi.

İddianameden

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'de 19 Ocak'ta Artuklu-Nusaybin Karayolu'nun Yeniköy mevkiinde Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. - MARDİN