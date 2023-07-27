Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı Üçüncü Toplantısı Yapıldı

Mardin'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı. Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı üçüncü toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Demirtaş, Mardin'in tarih, turizm, ticaret ve tarım şehri olduğunu belirterek, ilde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan tüm projelerin hassasiyetle ilerlediğini söyledi.

Tüm kurumların yapılan hizmetlerde uyumlu çalışmasını önemsediklerini dile getiren Demirtaş, hayata geçirilen hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Demirtaş, kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarının değerlendirilmesinin yanı sıra koordinasyon gerektiren hususların da tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "Belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 479 proje uygulandı. İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarı 40 milyar 761 milyon 384 bin lira. 58 proje tamamlandı. 221 proje devam ediyor. 200 proje etüt aşamasında." dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.