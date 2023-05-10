Mardin'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten ayrıldı

Mardin'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda saat 18.30 sularında alana gelerek halkı selamladı. Eşi Emine Erdoğan ile sahneye platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Mardin'de yaptıkları ve devam eden hizmetleri anlatarak 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra Mardin'de aday gösterilen milletvekillerini platforma alarak tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kentten ayrılmak üzere Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçti. - MARDİN