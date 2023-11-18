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Mardin'de firari hükümlüler yakalandı

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Politika Haberleri

Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Mazıdağı ilçesinde 2 firari hükümlü, Kızıltepe ilçesinde ise 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Politika

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