Mardin'de firari hükümlüler yakalandı
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Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2'si firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Mazıdağı ilçesinde 2 firari hükümlü, Kızıltepe ilçesinde ise 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Politika