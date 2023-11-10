Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli tutuklandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 382 şüpheliden 109'u tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 382 şüpheliden 109'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Ağustos -31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 382 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 109'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika