Mardin'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gidildi

Mardin'de vatandaşlar, ikinci kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Türkiye bugün bir kez daha 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçmenler Türk siyasi tarihinde ilk kez ikinci tur için oy kullanma işlemi gerçekleştiriyor.

Mardin'de vatandaşlar, ikinci kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Türkiye bugün bir kez daha 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçmenler Türk siyasi tarihinde ilk kez ikinci tur için oy kullanma işlemi gerçekleştiriyor.. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işleminde sandıklar 17.00'de kapanacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimi kazanan isim Cumhurbaşkanı seçilecek.

Mardin'de de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. - MARDİN