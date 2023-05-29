Mardin'de Cumhurbaşkanı Adaylarının Aldığı Oy Oranları Belli Oldu

Mardin'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçlarında adayların aldığı oy oranları belli oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,76 oranla 146 bin 231 oy, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,24 oranla 274 bin 430 oy aldı.

Mardin'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur sonuçlarında adayların aldığı oy oranları belli oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 08.00'de başlayıp 17.00'de son buldu.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

Mardin'de, kesin olmayan sonuçlarla birlikte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 34,76 oranla 146 bin 231 oy, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,24 oranla 274 bin 430 oy aldı. - MARDİN

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023