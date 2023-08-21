Mardin'de bonzai operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 13 paket bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçti. Yapılan takip sonucu ekipler, ilçe merkezinde bulunan Ulucami Mahallesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde N.A. ve A.Y. isimli şahısları durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada satışa hazır 13 paket bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Midyat Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan N.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine konulurken, A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MARDİN