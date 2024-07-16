Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği

MARDİN - Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" ile başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda vatandaşlara hitap eden Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Bugün ülke tarihimizin en alçak darbe girişiminin 15 Temmuz ihanetinin 8. yıl dönümündeyiz.

Sözlerimin başında o gece hain darbe girişiminde darbecilerin kullandığı uçaklara, helikopterlere, tanklara, silahlara karşı koyarken şehadet mertebesine erişen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilik payesi ile müşerref olan kardeşlerimize de hayırlı ömürler, sağlık ve huzur diliyorum. Biz biliyoruz ki şüheda, Hazreti Peygamber Efendimize komşudur ve mertebeleri alidir. Rabbim bizleri şehitlerimizin yolundan ayırmasın" dedi.

15 Temmuz'da Milletimiz, hainlere karşı Malazgirt'ten İstanbul'un Fethi'nden, Çanakkale Zaferi'nden ve Kurtuluş Savaşı'ndan aldığı güç ve ilhamla mücadele etmiştir, diyen Akkoyun, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz o gece emsaline az rastlanır yiğitçe bir mücadeleyle, vatan toprağında yatan enbiya ve evliyalarının da dualarıyla onurunu ve bağımsızlığını namerde bırakmamıştır.

Bugün, "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" şiarıyla milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek 85 milyon bir bütün olarak Türkiye Yüzyılındayız. Hamd olsun" şeklinde konuştu.

O gece sabahı beklemeden, bir saniye bile düşünmeden, gözlerini bir an kırpmadan, hainlerin planlarını bozmak için tankların önüne yatan yiğitlerimizi, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Devletimiz tarafından ihanet şebekesi FETÖ hain terör örgütüne yönelik operasyonlar ve çalışmalar ara vermeksizin devam ediyor.

FETÖ'cü hainler nerede gizlenirlerse gizlensinler, kimlerden medet umarlarsa umsunlar son FETÖ'cü yakalanıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Milletimizin kanını döken, ülkemiz üzerine sinsi planlar yapan hiçbir habis oluşumun ve terör örgütünün varlığına dünyanın neresinde olursa olsun asla izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Allah bu kutlu mücadelede Devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" dedi.