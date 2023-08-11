Üye Girişi
Haberler

Mardin Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti

Politika Haberleri

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Başkan Tatlıdede, kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Tatlıdede, kendilerini ağırladıkları için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Artuklu Mardin Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title