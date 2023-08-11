Mardin Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Başkan Tatlıdede, kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Tatlıdede, kendilerini ağırladıkları için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti. - MARDİN