Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti
Politika Haberleri
Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplandı. Öğrenciler ve akademisyenler Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparak Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ulaştı. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okudu ve fakülte binasına Türk ve Filistin bayrakları astı.
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
MAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" pankartı açtı.
Öğrenciler ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüşe katılanlar, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.
Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okuyan gruptakiler, fakülte binasına Türk ve Filistin bayrakları astı.