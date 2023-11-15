Haberler ›› Politika ›› Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplandı. Öğrenciler ve akademisyenler Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparak Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne ulaştı. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek Gazze'de hayatını kaybedenler için dua okudu ve fakülte binasına Türk ve Filistin bayrakları astı.