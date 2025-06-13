Marco Rubio: İsrail'in İran'a Saldırısında ABD'nin Rolü Yok

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ABD'nin yer almadığını belirtti. İran'a açık bir uyarıda bulunan Rubio, Amerikalı çıkarlarının hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin herhangi bir rolü olmadığını belirterek, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. "Açıkça söyleyeyim: İran, ABD çıkarlarını veya personelini hedef almamalıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı açıklama yaptı. Tel Aviv yönetiminin Washington'a bu saldırının "kendi kendini savunmak için gerekli" olduğunu bildirdiğini söyleyen Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak" dedi.

"İran, Amerikan çıkarlarını hedef almamalı"

İran'a açık bir uyarıda bulunan Rubio, "Açıkça söyleyeyim: İran, ABD çıkarlarını veya personelini hedef almamalıdır" dedi. İsrail'in saldırı öncesinde ABD'ye bilgi verdiğini belirten Rubio, Tel Aviv'in saldırıyı "kendi kendini savunma" çerçevesinde değerlendirdiğini kaydetti.

"Trump yönetimi gerekli adımları attı"

ABD'nin bölgedeki askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanmasına öncelik verdiklerini vurgulayan Rubio, "Başkan Trump ve yönetimi, güçlerimizi korumak ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halinde kalmak için gerekli tüm adımları attı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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