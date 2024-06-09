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Mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer nakli olan Tuğba Yavuz'un videosu paylaşıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer nakli olan Tuğba Yavuz'un yaşadığı süreci anlatan bir videoyu paylaştı. Yavuz, toplama mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliği yaşadığını ve ailesinden kayıplar verdiğini belirtti. Ayrıca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Karaciğer Nakli Programı Sorumlusu Prof. Dr. İlgin Özden de mantar zehirlenmeleri hakkında uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mantar zehirlenmesi sebebiyle karaciğer nakli olan Tuğba Yavuz'un videosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Tuğba Yavuz'un "toplama mantar zehirlenmesi" nedeniyle yaşadığı sürece yer verildi.

Yavuz, ailesiyle "köygöçüren" ismindeki mantarı yediklerini anlatarak, önce kavınvalidesinin, sonra kayınpederi ve kendisinin rahatsızlandığını belirtti.

Ardından karaciğer nakli için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildiğini aktaran Yavuz, burada karaciğer yetmezliği nedeniyle kayınpederi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Toplama mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğer nakli olmak zorunda kaldığını vurgulayan Yavuz, "Uzun süre serviste yattım. Kendime geldiğimde yürüme fonksiyonumu bile kaybetmiştim. Bir bebek gibi her şeyi yeniden öğrenmeye başlamıştım. Çocuklarımdan çok uzun süre ayrı kaldım." ifadelerini kullandı.

Yavuz, "Ben kötüsünü yaşadım, çok şükür ayaktayım. Ailemin, evlatlarımın yanındayım. Benden sonrakilere örnek olsun. Toplama mantarları lütfen evimize sokmayalım. Bilinçli tüketelim, bilmediğimiz mantarı yemeyelim." uyarısında bulundu.

-"Hastanın erken tedaviyle ağır karaciğer yetersizliğine girmesini önlemek mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca, mantar zehirlenmeleri konusunda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Nakli Programı Sorumlusu Prof. Dr. İlgin Özden'in uyarılarda buluduğu videoyu da paylaştı.

Prof. Dr. Özden, toplama mantarlara karşı uyarıda bulunarak, bazı mantar zehirleri sebebiyle merkezi sinir sisteminin ve mide bağırsak sisteminin etkilenebildiğini, karaciğer zehirlenmesinin de en tehlikeli komplikasyonlardan biri olabildiğini anlattı.

Karaciğer zehirlenmesinde bazen hastaların müphem şikayetlerle hastaneye gittiğini ve bu vakaların zaman zaman bir süre besin zehirlenmesi sanılıp tetkik edilebildiğini belirten Prof. Dr. İlgin Özden, "Bu pencere dönemi özellikle önemli. Hasta bu aşamada hastaneye başvurduğunda bazı tetkikler yapılırsa, hastanın erken bir tedaviyle ağır karaciğer yetersizliğine girmesini önlemek mümkün. Eğer bu önlenemezse, hastaya acil karaciğer nakli yapılması gerekebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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